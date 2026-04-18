Президент Бразилии похвалил «смелое» решение Испании в отношении США

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва похвалил премьер-министра Испании Педро Санчеса за отказ помогать США в нанесении ударов по Ирану. Его слова приводит ТАСС.

«Я бы хотел похвалить <...> Педро Санчеса за его смелость, он не позволил американским самолетам вылетать из Испании для бомбардировок Ирана», — сказал бразильский лидер.

Ранее Санчес высказался о разрушениях и хаосе после объявления двухнедельного перемирия между США и Ираном. Он подчеркнул, что «правительство Испании не будет аплодировать тем, кто устраивает в мире пожар, просто потому, что они появятся с ведром».