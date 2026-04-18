В Иране выступили с предупреждением насчет Ормузского пролива

Иран будет расценивать приближение судов к Ормузскому проливу как «сотрудничество с врагом». Об этом сообщают военно-морские силы (ВМС) Корпуса стражей исламской революции (КСИР), передает Press TV в Telegram.

© Lenta.ru

В заявлении подчеркивается, что всем судам запрещено покидать якорные стоянки в Персидском заливе и Оманском море.

«Нарушившее это правило судно будет подвергнуто атаке», — предупредили в ВМС КСИР.

Ранее Иран снова перекрыл Ормузский пролив. Исламская Республика заявила, что откроет его только после снятия морской блокады США.