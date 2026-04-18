Axios: Трамп провёл совещание по ситуации в Ормузском проливе и переговорам с Ираном
Консультации состоялись в Ситуационной комнате Белого дома.
По информации портала, в совещании участвовали вице-президент Джей Ди Вэнс, госсекретарь Марко Рубио, министр войны Пит Хегсет и министр финансов Скотт Бессент. Также присутствовали глава аппарата Белого дома Сюзан Уайлс, спецпосланник Стив Уиткофф, директор ЦРУ Джон Рэтклифф и председатель объединённого комитета начальников штабов Дэн Кейн.
Подробности встречи не приводятся.