Иран прокомментировал новые предложения от США

Тегеран изучает новые предложения Вашингтона, переданные командующим армией Пакистана. Об этом говорится в заявлении Высшего совета национальной безопасности Исламской Республики, опубликованным агентством Fars в Telegram-канале.

«В последние дни, с прибытием командующего армией Пакистана в Тегеран в качестве посредника переговорного процесса, американцы выдвинули новые предложения, которые Исламская Республика Иран в настоящее время изучает, и ответ на них пока не дан», — говорится в сообщении.

В Британии назвали пугающим заявление Верховного лидера Ирана

18 апреля Иран впервые с конца февраля частично открыл свое воздушное пространство: полеты разрешили на востоке страны при строгих условиях, тогда как запад остается закрытым. Решение приняли на фоне перемирия и продолжающихся переговоров с США, но ограничения для ряда авиакомпаний сохраняются, а ситуация вокруг Ормузского пролива остается напряженной.