Партия «Тиса» потребовала аннулировать результаты выборов в одном из округов

Победившая на парламентских выборах в Венгрии оппозиционная партия «Тиса» официально оспаривает итоги голосования в одномандатном округе №2 в медье (области) Ваш. Лидер партии Петер Мадьяр, которому прочат пост премьер-министра, заявил, что кандидат правящей партии «ФИДЕС» Петер Аг получил мандат незаконно — благодаря регистрации «двойника-спойлера».

«Речь идет о намеренном введении избирателей в заблуждение. В округе был зарегистрирован независимый кандидат, мой полный тезка — Петер Мадьяр. Он не вел реальной кампании, но получил 909 голосов. Это кража голосов через подставное лицо. Поэтому ни мы, ни жители области Ваш не можем считать Петера Ага законно избранным», — написал политик в соцсети X.

По данным Национального избирательного бюро Венгрии (NVI), разрыв между кандидатом «Тисы» Викторией Стомповой и представителем «ФИДЕС» Петером Агом составил всего 258 голосов. При этом решающим фактором стали именно 909 бюллетеней, поданных за однофамильца лидера «Тисы». Стомпова заняла второе место, а реальный Мадьяр-самозванец, чья личность сейчас устанавливается, получил почти 3% голосов в округе.

В партии утверждают, что подставной кандидат был зарегистрирован за несколько дней до окончания срока выдвижения и не участвовал ни в одних дебатах.

Парламентские выборы в Венгрии, прошедшие 12 апреля, ознаменовались историческим разгромом двенадцатилетнего правления Виктора Орбана. Коалиция «ФИДЕС — ХДНП» получила лишь 52 мандата из 199, в то время как «Тиса» Петера Мадьяра завоевала конституционное большинство в 141 место.

Явка составила рекордные 79,56%. Мадьяр уже получил от президента Тамаша Шуйока мандат на формирование правительства, а первое заседание нового парламента, на котором он будет официально утвержден премьером, ожидается 9 мая.