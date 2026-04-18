Военный эксперт Лямин спрогнозировал развитие кризиса вокруг Ормузского пролива

Военный эксперт Юрий Лямин рассказал о последствиях возобновления Ираном военного контроля над Ормузским проливом и возможных сценариях развития кризиса.

© NASA

«Развязка данного кризиса зависит от того, как сложатся переговоры между Ираном и США, которые продолжаются сейчас. Возможно заключение предварительного рамочного соглашения с фиксацией базовых положений, что позволит продлить перемирие на месяц или даже больше. За это время можно будет выйти на финальные договорённости», — сказал он в беседе с газетой «Взгляд».

По словам эксперта, ВМС Ирана и Корпус стражей исламской революции обладают достаточными ресурсами для длительного физического перекрытия пролива даже с учётом присутствия Пятого флота США.

Ранее в Высшем совете национальной безопасности (ВСНБ) Ирана заявили, что исламская республика намерена сохранять контроль над судоходством в Ормузском проливе до завершения конфликта с США и установления устойчивого мира на Ближнем Востоке.

Верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи отмечал, что ВМС исламской республики «готовы вновь нанести горькое поражение» своим противникам.