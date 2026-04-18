МИД Сербии раскритиковал слова министра иностранных дел Боснии и Герцеговины
Министр иностранных дел Сербии Марко Джурич заявил о недопустимости заявлений главы МИД Боснии и Герцеговины Элмедина Конаковича на дипломатическом форуме в Анталье из-за необоснованной критики руководства соседней страны ради предвыборного пиара.
На мероприятии в Турции боснийский политик упрекнул сербского президента Александра Вучича в «ложном патриотизме», передает РИА «Новости».
Он добавил, что оппонент использовал трибуну для собственной предвыборной кампании.
Сербская сторона отметила, что дипломаты должны решать проблемы, а не играть на публику. Белград продолжает уважать территориальную целостность соседнего государства.
Ранее Вучич выражал обеспокоенность договоренностями Хорватии, Албании и Косово о военном сотрудничестве, достигнутыми в марте 2025 года. По мнению сербского лидера, этот союз создается для возможного нападения на Белград в случае масштабного конфликта в Европе.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Сербии Александр Вучич заявил о подготовке нападения на страну со стороны Хорватии, Албании и Косово.
Премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович назвал слова о создании военного союза полной выдумкой.
Эксперты считают подписанное этими странами соглашение о военном взаимодействии рычагом давления на Белград.