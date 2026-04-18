Стрелок, который расстрелял людей в Киеве, родился в России и «долго жил на Донетчине». Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram-канале.

По его словам, мужчина привлекался к уголовной ответственности.

При этом Зеленский не упомянул информацию, которую распространили многие украинские паблики, о том, что стрелок якобы был российским военным (позже эти данные были опровергнуты).

18 апреля мужчина открыл огонь по прохожим в Киеве. После этого он ворвался в супермаркет «Велмарт», расположенный у метро «Демеевская», и взял в заложники посетителей. Правоохранители немедленно оцепили здание супермаркета и приступили к спецоперации.

По сообщению главы МВД Украины Игоря Клименко, спецназовцы провели переговоры, но безуспешно, после чего было решено начать штурм магазина. Во время задержания злоумышленник начал стрелять по полицейским, в результате стрелка ликвидировали.

Позднее украинские СМИ установили личность стрелка. Им оказался Дмитрий Васильченков 1968 года рождения. По данным журналистов, мужчина родился в Москве и имеет гражданство Украины.

Отмечалось, что ранее злоумышленник жил в Бахмуте Донецкой области (ныне — Донецкой народной республике), а затем — в Голосеевском районе Киева. Кроме того, стало известно, что Васильченков во время нападения использовал легальную охотничью винтовку Kel-Tec SUB-2000 под патрон 9×19.

Telegram-канал Mash также выяснил, что расстрелявшего людей в Киеве мужчину насильно мобилизовали, после чего он сбежал из части.