Ушедшая пять лет назад в OnlyFans актриса пожалела о своем решении

Британская актриса Сара Джейн Данн, покинувшая сериал «Hollyoaks» в 2021 году на фоне конфликта с продюсерами из-за аккаунта на OnlyFans, заявила о желании вернуться в индустрию и возобновить актёрскую карьеру. Об этом сообщает издание Where Is The Buzz (WITB).

44-летняя артистка сообщила об этом в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), отметив, что уже более четырёх лет не появляется на экране, однако не переставала стремиться к возвращению в профессию. По её словам, этот шаг одновременно кажется ей «волнительным и пугающим», особенно с учётом возраста и высокой динамики индустрии.

Данн подчеркнула, что возвращение в кино и телевидение в её возрасте требует особой уверенности, но при этом даёт и преимущества, включая жизненный опыт и возможность раскрывать более глубокие истории. Она также обратилась к кастинг-директорам и продюсерам с призывом рассмотреть её кандидатуру, заявив, что готова снова работать, несмотря на сомнения.

Актриса получила известность благодаря роли Мэнди Ричардсон в «Hollyoaks». После ухода из проекта она продолжила вести страницу на OnlyFans и работала инструктором по танцам на пилоне.