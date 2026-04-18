WSJ: Зеленский лично дал согласие на подрыв «Северных потоков»

Владимир Зеленский знал о плане подрыва газопроводов «Северные потоки» и лично одобрил его реализацию. Об этом пишет журналист The Wall Street Journal Боян Панчевски в книге-расследовании.

«Когда операция начала обретать черты, Залужный (на тот момент главком ВСУ. — RT) поставил Зеленского в известность, «чтобы спасти свою шкуру», — приводит отрывок из книги РИА Новости.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что «Северные потоки» были взорваны украинскими диверсантами при поддержке западных спецслужб.

В январе официальный представитель российского МИД Мария Захарова отмечала, что Россия не примет за чистую монету утверждения о том, что за подрывом «Северных потоков» стоит только Киев, и требует проверки версии о причастности западных спецслужб.