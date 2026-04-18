Глава победившей на парламентских выборах в Венгрии партии «Тиса» Петер Мадьяр не является сторонником помощи Украине, пишет L'AntiDiplomatico со ссылкой на аналитиков.

«Мадьяр не спешит передавать Украине средства, необходимые его собственной стране. Еврокомиссия вынуждена оказывать на него давление», — говорится в материале.

Как ранее стало известно, Мадьяр рассчитывает, что действующий премьер Виктор Орбан снимет вето на кредит Украине, когда восстановятся поставки нефти.

Раскрыта позиция Мадьяра по сотрудничеству с Россией

Украинское издание «СТРАНА.ua» писало, что позиция Мадьяра по энергоносителям из России осложнит диалог с Киевом.

Румынский евродепутат Георге Пиперя заявил, что Мадьяр может стать для ЕС куда большей проблемой, чем Виктор Орбан.