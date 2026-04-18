В Британии назвали пугающим заявление Верховного лидера Ирана

Британское издание Daily Express назвало «пугающим» заявление верховного лидера Ирана Моджтаба Хаменеи, опубликованное в субботу. По мнению журналистов, «драматический разворот Ирана вызовет ярость Трампа».

© SalamPix/Abaca/Sipa USA/ТАСС

В материале Daily Express сказано, что верховный лидер Ирана «высказал пугающую угрозу в новом сенсационном послании». Он одновременно нанес «жестокий удар» по Дональду Трампу и американским войскам.

«Моджтаба Хаменеи похвалил свои войска за сопротивление тому, что он назвал американским и израильским «высокомерием», прежде чем пригрозить нанести «новые поражения». Верховный лидер также заявил, что «слабость и унижение» его оппонентов были выставлены на всеобщее обозрение», — пишет издание.

Хаменеи опубликовал заявление 18 апреля, приурочив его ко Дню иранской армии и дню рождения своего отца. Это произошло всего через несколько часов после того, как Иран быстро изменил ситуацию в Ормузском проливе, вернув ограничения для судов.

«Драматический разворот Ирана наверняка приведет в ярость Дональда Трампа», — предрекает Daily Express.

Объединенное военное командование Ирана заявило в субботу, что из-за пиратства США Ормузский пролив вновь находится под строгим контролем вооруженных сил.