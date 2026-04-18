Зеленский назвал количество погибших после стрельбы в Киеве

Глава МВД Украины Игорь Клименко оперативно доложил о стрельбе в Киеве, рассказал в своем Telegram-канале Владимир Зеленский.

По словам министра, уточнил украинский лидер, погибли 5 человек, получили ранения 10 человек. Спецназу удалось спасти 4 заложников.

«Все обстоятельства выясняются. Пока известно о 5 погибших. Мои соболезнования родным и близким», — отметил Зеленский.

Политик подчеркнул, что пострадавшим оказывается необходимая помощь.

Спецназ ликвидировал открывшего стрельбу по людям в Киеве мужчину

Зеленский заметил, что расследование дела поручено следователям Национальной полиции и Службы безопасности Украины.