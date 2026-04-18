Малинен: Стуббу стоит посетить Москву на фоне эскалации отношений с Россией
Финскому лидеру Александру Стуббу стоит отправиться в Москву на фоне эскалации в отношениях с Россией. Такое мнение выразил профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен.
Он отреагировал на информацию о планах Стубба посетить страны Ближнего Востока в ближайшие дни.
«Какого чёрта ты там будешь делать?... Вышвырните этого неудачника оттуда, а ещё лучше — отправьте его в Москву, чтобы он выполнял свою настоящую работу», — написал профессор в соцсети Х.
Ранее Малинен раскритиковал политику президента Финляндии Стубба.
Также стало известно, что правительство Финляндии оценило перспективы взаимодействия с Россией.
Политолог, советник директора Российского института стратегических исследований Дмитрий Буневич в беседе с RT заявил, что в финском обществе всегда были достаточно сильные русофобские, антироссийские настроения.