Кличко сделал заявление о стрельбе в Киеве с захватом заложников

Мужчина, устроивший стрельбу в Голосеевском районе, ранил ребенка, рассказал мэр Киева Виталий Кличко. Об этом пишут «Ведомости» в Telegram-канале.

Инцидент произошел в субботу, 18 апреля. Неизвестный злоумышленник внезапно открыл огонь по прохожим на улице, затем забежал в супермаркет «Велмарт», где захватил заложников.

Журналисты отметили, что нападавший пока не выдвинул конкретные требования.

Градоначальник уточнил, что 2 человека в результате нападения погибли, несколько получили ранения, в том числе, ребенок.

Кличко пояснил, что в настоящее время силовики готовят операцию по нейтрализации преступника и освобождению заложников.

По словам очевидцев, нападавший вооружен автоматом, ему около 60 лет. Они добавили, что повсюду валяются тела убитых и раненых.

Открывший стрельбу по людям в Киеве забаррикадировался и взял заложников

По последним данным, к супермаркету прибыл спецназ на бронетехнике, в здании слышна стрельба. Информация о взрыве, ранее опубликованная в мессенджерах, не подтвердилась.