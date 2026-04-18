Трамп заявил, что у него нет времени на депрессию

Президент США Дональд Трамп подписал указ об использовании нового психотропа для лечения военных. Он заявил, что ему не хватает времени на депрессию, и пошутил с министром здравоохранения, попросив себе препарат. Американского лидера цитирует РИА Новости.

В субботу Трамп подписал в Белом доме указ об использовании нового психотропного препарата для лечения посттравматического стрессового расстройства у военных.

Президента в Овальном кабинете окружали медики, министр здравоохранения Роберт Ф. Кеннеди-младший и подкастер Джо Роган.

«У меня нет времени на депрессию. Знаете, если оставаться достаточно занятым, это тоже может сработать. Это я и делаю», — сказал им Трамп.

От шуток он при этом не удержался:

«Можно мне немного, пожалуйста? Я приму все, что нужно».

После этого Трамп стал серьезен и сказал, что указ «значительно ускорит доступ к новым медицинским исследованиям и методам лечения, основанным на психотропных препаратах». По его словам, они продемонстрировали «потенциал, способный изменить жизнь».

Трамп добавил, что исследования нового препарата в США продолжатся, он уже используется в некоторых странах для лечения посттравматического стрессового расстройства. Федеральное правительство инвестирует 50 миллионов долларов в исследования.