Контакты между США и Ираном продвигаются хорошо, заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп. Об этом пишет ТАСС.

По данным агентства, американский лидер в период с 28 февраля по 18 апреля сделал десятки публичных заявлений о ходе конфликта на Ближнем Востоке, переговорах с Тегераном, состоянии иранской армии.

Так, в первые дни Трамп рассказал, что не будет вести переговоры с Ираном. Позже он отметил, что ему не с кем говорить — все высокопоставленные чиновники уничтожены.

В последующие дни политик несколько раз заметил, что «нужные люди» из Ирана желают провести переговоры с ним, соглашаются на условия США.

«У нас идут очень хорошие переговоры. Все идет очень хорошо», — подчеркнул Трамп.

Американский лидер пояснил, что Тегерану не удастся шантажировать Соединенные Штаты решениями по Ормузскому проливу.

Ранее спикер иранского парламента Мохаммад-Багер Галибаф сообщил, что все заявления президента Трампа «ложны».

В частности, объяснил парламентарий, Тегеран не собирается открывать Ормузский пролив для свободного прохода, судоходство будет только по специально обозначенным маршрутам. Он добавил, что США потерпят неудачу как в войне, так и в переговорах.