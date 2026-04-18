На Украине обратили внимание на работающие на пределе возможностей крематории

Крематории на Украине работают на пределе своих возможностей. На это обратил внимание украинский телеканал ТСН.

Сейчас на территории страны три учреждения — в Киеве, Харькове и Одессе, и их мощности давно не обновлялись. До конца года собираются открыть крематорий во Львове, две местные печи смогут проводить 20 кремаций в день. В прочих городах тела отвозят до ближайших крематориев.

По статистике, крематориями на Украине пользуются почти 3,24 тысячи юридических и физических лиц, официально предоставляющих ритуальные услуги. При этом даже в Киеве из пяти залов прощания работают всего три, печи изношены и не выдерживают нагрузку. Прошлой осенью в Киеве проводили до 90 кремаций в день, а в феврале это количество удвоилось. На кремацию отводят по полчаса, и в заведениях выстраиваются огромные очереди. При этом кладбища в столице закрыты, похоронить тело можно только на условиях подзахоронения.

Из-за проблем с поставками энергоресурсов через Ормузский пролив с топливным кризисом столкнулся ряд азиатских стран. Так, Индию сковал дефицит нефтяного сжиженного газа, используемого для приготовления пищи. Нехватка важного вида топлива ударила по местным рестораторам, отельерам и рядовым домохозяйствам. Кризис также болезненно отразился на работе крематориев. По оценке экспертов, накопленных запасов топлива Индии хватит примерно до конца апреля.