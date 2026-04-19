Армия обороны Изралия сообщила о гибели военного на юге Ливана

В Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявили о гибели одного солдата и ранении девяти военных на юге Ливана. Об этом сообщает пресс-служба ВС Израиля. Сержант первого класса Лидор Порат, военный из 769-й региональной бригады погиб во время боев на юге Ливана.

Отмечается, что раненые были госпитализированы. Накануне президент США объявил о введении десятидневного "режима тишины" между Израилем и Ливаном. По его словам, он лично выступает гарантом достигнутого соглашения и запретил Израилю наносить удары по ливанским поселениям. Перемирие началось минувшей ночью, однако обе стороны уже успели обвинить друг друга в срыве нарушения режима прекращения огня.

5 апреля Индонезия потребовала обеспечить гарантии безопасности для всех миротворцев ООН в Ливане после нападения на индонезийских военнослужащих, проходивших службу в составе UNIFIL. По словам министра иностранных дел республики Сугионо, индонезийские миротворцы не имеют ни оснащения, ни мандата на участие в боевых операциях.