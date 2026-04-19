Названа возможная уступка Мадьяра в отношениях с Россией

Будущий премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр может отказаться от участия России в проекте атомной электростанции «Пакш 2» в качестве уступки Европейскому союзу (ЕС). На это в интервью «Ленте.ру» указал венгерский политический эксперт, руководитель отдела внешней политики газеты Magyar Nemzet Габор Штир.

По словам политолога, Венгрия сможет иметь особую позицию в Евросоюзе по взаимодействию с Россией. Прежде всего, Петер Мадьяр будет готов отстаивать импорт российской нефти. Однако в других аспектах он может уступить руководству ЕС для выстраивания более тесных отношений с Брюсселем.

«Ему придется идти на уступки — например, в вопросе участия России в строительстве атомной электростанции "Пакш 2"», — подчеркнул эксперт.

Ранее политолог Олег Бондаренко назвал ключевые вопросы в сотрудничестве России и Венгрии при Петере Мадьяре. По его словам, он продолжит взаимодействовать с Москвой в сфере энергетики.