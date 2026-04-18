В США возмутились ложью Трампа об Ормузском проливе

«Ложные» заявления президента США Дональда Трампа о ситуации с Ормузским проливом только продлевают конфликт с Ираном. Такое мнение выразил подполковник американской армии в отставке Дэниел Дэвис в своем аккаунте социальной сети Х.

«Когда Трамп делает столь громкие заявления, которые впоследствии оказываются ложными, это усугубляет проблемы, затягивает войну и еще больше затрудняет урегулирование конфликта», — возмутился он.

По словам Дэвиса, американский лидер таким образом лишь вредит своей стране.

Ранее председатель парламента Ирана Мохаммад-Багер Галибаф назвал заявления Трампа о переговорах с Ираном ложью и уточнил, что Ормузский пролив остается закрытым. По его словам, США не сняли блокаду с иранских портов.

12 апреля президент России Владимир Путин провел телефонный разговор со своим иранским коллегой Масудом Пезешкианом. Российский лидер подчеркнул готовность содействовать поиску политико-дипломатического урегулирования конфликта на Ближнем Востоке, а также оказывать посреднические усилия в интересах установления справедливого и долгосрочного мира в регионе.