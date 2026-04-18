Миротворец ООН погиб на юге Ливана
Группа неизвестных лиц напала на патруль Временных сил ООН на юге Ливана, пишет РИА Новости со ссылкой на заявление командования UNIFIL.
Стало известно, что инцидент случился в районе поселения Гандурия: патруль UNIFIL проводил работы по разминированию рядом с деревней, чтобы восстановить связи между изолированными позициями миссии, когда начался обстрел из стрелкового оружия со стороны негосударственных структур.
В заявлении уточняется, что три миротворца получили ранения (двое из них находятся в тяжелом состоянии), один миротворец ООН погиб.
