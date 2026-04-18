Скончалась французская актриса Натали Бай

Французская актриса Натали Бай ушла из жизни в возрасте 76 лет. Она скончалась в своем доме в Париже. Причиной смерти стала деменция. Об этом в субботу, 18 апреля, сообщил президент Франции Эмманюэль Макрон на своей странице в X.

— Мы безмерно любили Натали Бай. Ее голос, ее улыбка и скромность оставили неизгладимый след в истории французского кино за последние десятилетия. Наши сердца с ее семьей и близкими, — написал глава государства.

Натали Бай родилась 6 июля 1948 года во французской коммуне Менвиль. Ее путь к вершинам кинематографа начался с увлечения балетом. Обучаясь у примы Мариинского театра Ольги Преображенской, она получила прекрасную школу сценического движения.

Однако судьба привела ее в драматическое искусство, которое артистка постигала в парижской Высшей национальной консерватории. За свою долгую и плодотворную карьеру Бай работала с такими выдающимися режиссерами, как Франсуа Трюффо, Жан-Люк Годар и Клод Шаброль.

Широкой публике она также известна по роли матери главного героя в культовом фильме Стивена Спилберга «Поймай меня, если сможешь». Последней работой актрисы стала роль в ленте Саймона Кертиса «Аббатство Даунтон: Новая эра».