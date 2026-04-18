Пашинян рассказал о наличии у него списка лиц, действующих против Армении

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что у него есть большой список лиц, которые, по мнению госорганов, якобы действуют против своей страны в интересах других стран. Об этом заявил Пашинян журналистам, отвечая на вопрос, кого он имел в виду, говоря ранее об иноагентах, передает РИА Новости.

«Если эти люди на свободе, это означает, что они не пересекли линию шпионажа. Я говорю, в первую очередь, о политических игроках», — заявил премьер.

Он отметил, что как только эти люди пересекут линию, они за это ответят.

До этого Пашинян в ходе выступления в парламенте позволил себе резкое высказывание в адрес потенциальных избирателей оппозиционных партий, сравнив их с «собаками и волками».

Политик заявил, что не может даже представить попадание в Национальное собрание таких оппозиционно настроенных политических сил, как «Сильная Армения» предпринимателя Самвела Карапетяна, «Армения» экс-президента Роберта Кочаряна и «Процветающая Армения» бизнесмена Гагика Царукяна.

Выборы в Национальное собрание Армении запланированы на 7 июня. Премьер-министр республики уже не раз обвинял оппозицию в попытках дестабилизировать ситуацию в стране перед голосованием, в том числе после недавнего начала массовых протестных митингов.