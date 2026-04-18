Верховный лидер Ирана выступил с обращением

Верховный лидер Ирана Сайид Моджтаба Хаменеи выступил с обращением по случаю Дня иранской армии и Дня рождения погибшего лидера Али Хаменеи.

В заявлении, обнародованном в субботу, сказано, что 29 фарвардина (18 апреля) — дата создания армии Ирана. Хаменеи поздравил «военных, их семьи и великую страну Иран с этим событием».

По его словам, вооружённые силы Ирана объединились, чтобы «унизить армады высокомерия».

«Армия Ирана стоит бок о бок со своими товарищами по другим вооружённым силам, сражаясь с двумя ведущими армиями неверия и высокомерия. И Исламская армия обнажила миру слабость и унижение этих армий», — говорится в заявлении.

По словам верховного лидера, иранская армия продолжит сопротивление. Сейчас она мужественно защищает землю, воды и флаг Ирана, как и в двух предыдущих навязанных войнах.

«Ее дроны наносят удары по США и сионистским убийцам, словно молния, а доблестный флот готов нанести новые горькие поражения врагам», — заявил верховный лидер.

Моджтаба Хаменеи также отдал дань уважения своему убитому отцу — Али Хаменеи. Сегодня годовщина со дня рождения знаменитого, «уникального для нашей эпохи человека», который стал мучеником, отметил руководитель Ирана.