Выстрелы раздались во время принудительной мобилизации в Киеве

Во время принудительной мобилизации в Киеве раздались звуки выстрелов, сообщает телеграм-канал "Политика страны" в субботу.

На кадрах, опубликованных каналом, сотрудники ТЦК бьют по гражданской машине – по удары попадают стекла рядом с водителем. Позже, несмотря на все усилия военкомов, машина уезжает с места, раздаются звуки выстрелов, пишет "Политика страны"

Официальной информации об инциденте на данный момент нет, подробности уточняются.

Напомним, ранее стало известно, что в Одессе подросток поджег микроавтобус военкомата.