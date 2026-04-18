Похищенная в Мексике россиянка отказалась говорить на русском языке на встрече с послом

Российский посол в Мексике встретился с 17-летней Кристиной Романовой, которую, как утверждают ее родители, похитили картели с помощью местных властей. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

Мать несовершеннолетней россиянки Марина рассказала, что консульская встреча была похожа на судебное разбирательство. Девушка отказалась говорить на русском языке и опровергла свои же слова о желании скорее вернуться на родину. Она заявила, что сказала это под давлением консульства. Более того, Кристина выступила против дальнейших встреч с российскими дипломатами.

Марина надеется, что в ближайшее время ей разрешат увидеться с дочерью. Она будет настаивать на присутствии на встрече консула, юриста и медиков и потребует провести медицинское обследование и запись разговора с Кристиной.

Ранее 17-летней россиянке предрекли продажу в рабство. По словам матери, картели ждут, когда Кристина станет совершеннолетней, чтобы перехватить ее из органов опеки и забрать в рабство.