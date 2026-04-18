Полиция начала расследование попытки поджога еврейской организации в Лондоне

Злоумышленник оставил пакет с тремя бутылками горючей жидкости у здания образовательного центра в районе Хендон, однако сильный огонь не разгорелся.

Инцидент произошел в пятницу вечером. Мужчина попытался устроить пожар, после чего быстро скрылся с места происшествия, передает РИА «Новости».

Фасад исторического здания получил лишь незначительные повреждения.

Британская газета Telegraph раскрыла подробности атаки.

«Мишенью нападения была образовательная благотворительная организация Jewish Futures», – отмечает издание.

Расследованием происшествия занимается контртеррористическое подразделение Скотленд-Ярда. При этом случившееся пока официально не квалифицировали как террористический акт.

Как писала газета ВЗГЛЯД, на этой неделе британская полиция задержала двух подозреваемых в попытке поджога синагоги на севере Лондона.

Ранее правоохранители арестовали двух мужчин из-за уничтожения огнем машин скорой помощи еврейской волонтерской организации.

До этого неизвестные злоумышленники подожгли четыре автомобиля службы «Хацала» в районе Голдерс-грин.