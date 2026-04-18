Озвучены финальные результаты выборов в Венгрии

Политической сенсацией завершились выборы в венгерский парламент, где оппозиционная партия уверенно обошла правящий альянс, получив подавляющее большинство мандатов.

По итогам парламентских выборов в Венгрии победу одержала партия «Тиса», обеспечив себе 141 место в законодательном органе страны.

Правящий альянс «Фидес-Христианско-демократическая народная партия» получил 52 мандата, сообщил Национальный избирательный офис Венгрии после обработки 100% бюллетеней, передает РИА Новости.

В одномандатных округах представители «Тисы» одержали победу в 96 случаях, тогда как кандидаты от «Фидес» выиграли лишь в десяти округах. По партийным спискам «Тиса» завоевала 45 мест, а правящий альянс – 42.

Оставшиеся шесть мест в парламенте, распределяемые по партийным спискам, достались крайне правой политической силе «Наша Родина».

Партия «Тиса» потребовала аннулировать результаты выборов в одном из округов

Как писала газета ВЗГЛЯД, явка на прошедших парламентских выборах достигла рекордных 79,56%.

Действующий премьер-министр Виктор Орбан признал поражение своей партии.

Лидер победившей партии «Тиса» Петер Мадьяр анонсировал формирование нового правительства.