Заявление главы победившей на выборах в Венгрии партии "Тиса" Петера Мадьяра о нефтепроводе "Дружба" указывает на то, что в выборы в республике происходило внешнее вмешательство. Об этом заявил журналист Томас Фази в соцсетях.

По словам Фази, стратегия была понятна изначально и напоминала ту, что применялась в отношении замороженных средств ЕС – нужно проголосовать за определенного кандидата, чтобы решить проблемы, а если население проголосует не за того кандидата – то можно забыть о дешевой российской нефти.

Фази отметил, что такая ситуация – вопиющее вмешательство из-за рубежа и дестабилизация, и все это происходило при полной поддержке Брюсселя.

Напомним, Мадьяр заявил, что прокачка нефти по "Дружбе" может возобновиться на следующей неделе.