В МИД Украины сделали заявление о возможной встрече Зеленского и Путина

Украинский лидер Владимир Зеленский готов к возможной встрече с президентом России Владимиром Путиным. Об этом заявил глава МИД Украины Андрей Сибига на полях Антальского дипломатического форума, передает «Вести».

«Зеленский готов встретиться с Путиным», — ответил дипломат на вопрос, насколько серьезным было сделанное им заявление о готовности украинского лидера встретиться с президентом России.

Ранее Сибига заявил, что Украина готова к встрече Зеленского с Путиным в Турции при условии участия президентов США и Турции Дональда Трампа и Реджепа Тайипа Эрдогана.

12 февраля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что встреча Владимира Путина и Владимира Зеленского возможна только в Москве. Официальный представитель Кремля отметил, что Зеленский уже несколько раз заявлял об отказе ехать в Москву на переговоры с российским лидером.