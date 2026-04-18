Украинский президент Владимир Зеленский готов встретиться с российским коллегой Владимиром Путиным. Об этом в субботу, 18 апреля, заявил глава Министерства иностранных дел Украины Андрей Сибига на Антальском дипломатическом форуме.

Министру задали вопрос, насколько серьезным было его сделанное накануне заявление о готовности Зеленского встретиться с Путиным в Турции при участии турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана и, возможно, президента США Дональда Трампа.

— Зеленский готов встретиться с Путиным, — передает слова главы внешнеполитического ведомства «Вести».

4 апреля украинский лидер на встрече с Эрдоганом сказал, что готов к встрече с Путиным. Во время общения с Зеленским Эрдоган предложил провести новый раунд переговоров по урегулированию конфликта на Украине в Стамбуле. В свою очередь, президент Украины отметил, что им нужен мир и они сделают все ради этого.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Зеленский должен принять решение о выводе ВСУ из Донбасса, и сделать это надо было «еще вчера».