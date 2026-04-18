Американская делегация впервые за 10 лет посетила Кубу

Американская делегация впервые за десять лет посетила остров для проведения переговоров. Об этом сообщает CBS News со ссылкой на источники среди чиновников.

Шаг был сделан на фоне кризиса на острове из‑за давления администрации президента США Дональда Трампа, сообщает издание. Известно, что один из дипломатов встретился с Раулем Гильермо Родригесом Кастро, внуком экс-президента Рауля Кастро — ключевой фигурой власти на Кубе.

На встрече обсуждались требования Трампа об политических и экономических реформах и освобождении политзаключенных. Делегация предупредила: кубинская экономика находится в режиме свободного падения, элиты имеют шанс провести реформы под эгидой США, пока не поздно, сообщил изданию источник.

Визит состоялся впервые с момента посещения Кубы Бараком Обамой в 2016 году.

Отношения Вашингтона и Гаваны остаются напряженными. Куба поинтересовались у американского лидера Дональда Трампа, намерен ли он совершать какие-либо военные действия в отношении Кубы.