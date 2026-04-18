Названо число перехваченных США танкеров в Ормузском проливе

Военно-морские силы (ВМС) США с начала морской блокады Ирана перехватили в Ормузском проливе и развернули обратно 21 судно. Количество перехваченных танкеров назвало центральное командование, сообщает ТАСС

После переговоров между США и Ираном центральное командование ВС США (CENTCOM) объявило о блокаде морских портов Ирана с 13 апреля. Американские военные заблокировали движение всех судов, которые направляются к портам Исламской Республики, а также пытаются отойти от ее берегов.

Американский лидер Дональд Трамп назвал условие для прекращения блокады портов Ирана. По его словам, решение отменят, как только стороны заключат сделку об урегулировании конфликта.

«Как только будет подписано соглашение, блокада завершится», — пообещал президент.

Стало известно о ситуации с проходом торговых судов через Ормуз

По состоянию на субботу, 18 апреля, на 12:05 по московскому времени, в Ормузском проливе заметили 16 танкеров, из которых 10 двигаются в сторону Оманского залива, а 6 — к Персидскому заливу.