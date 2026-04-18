Иран отказался от нового раунда переговоров с США

Иран пока не согласился на следующий раунд переговоров из-за морской блокады и чрезмерных требований со стороны США. Об отказе страны сообщает агентство Tasnim.

Источники отмечают, что несмотря на заявления американских СМИ о возможности проведения переговоров в выходные (в субботу или воскресенье), Иран по-прежнему серьезно сомневается в добросовестности Вашингтона и его готовности отказаться от чрезмерных требований. Из-за нарушения США своих обязательств в начале переговоров потенциальный следующий раунд переговоров вряд ли принесет результаты.

«Через пакистанских посредников Иран передал, что Соединенные Штаты должны, во-первых, выполнить свои обязательства, а во-вторых, отказаться от своих привычных чрезмерных требований на переговорах. Без выполнения необходимых предварительных условий и достижения надлежащей договоренно-правовой базы такие переговоры будут непродуктивными», — отмечают в Tasnim.

В свою очередь спикер иранского парламента Мохаммад Багер Галибаф отверг недавние заявления президента США Дональда Трампа о переговорах с Ираном, назвав их ложными все семь его утверждений. Калибаф, возглавлявший иранскую переговорную группу на недавних переговорах в Исламабаде при посредничестве Пакистана, написал, что в условиях продолжающейся блокады Ормузский пролив не останется открытым, проход через него будет осуществляться по установленному маршруту и с разрешения Ирана. Эти вопросы будут решаться на местах, а не в социальных сетях, подчеркнул он.

В МИД Ирана прояснили ситуацию с блокадой Ормузского пролива

Ранее замглавы МИД Ирана Саид Хатибзаде в интервью телеканалу NTV заявил, что Ормузский пролив открыт для прохода торговых судов, его блокады нет и не будет. «Не могу говорить за противоположную сторону, политика которой может быть рассчитана на то, чтобы запутать всех. Ормузский пролив открыт для прохода торговых судов. Конечно же, речь идет о периоде после прекращения огня. Может быть ряд технических ограничений в силу мин и вопросов безопасности», — пояснил он.