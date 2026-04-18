Стало известно о ситуации с проходом торговых судов через Ормуз

Десятки танкеров и сухогрузов идут через Ормузский пролив на фоне заявлений Тегерана о разрешении прохода для коммерческих судов, пишет ТАСС на основе данных сервисов о морском трафике.

По данным агентства, в настоящий момент в Ормузе находятся 16 танкеров, 10 из них продвигаются в сторону Оманского залива, 6 — в направлении Персидского.

Кроме того, через Ормуз идут 12 сухогрузов — 4 в Персидский залив, 8 — в Оманский.

Напомним, что в феврале 2026 года Иран приостановил проход через Ормуз. В марте через пролив проходили преимущественно иранские супертанкеры и балкеры.

В начале апреля Тегеран разрешил проход судам дружественных и нейтральных государств — трафик возобновился, через пролив пошли суда Китая, Индии, Греции.

12 апреля президент США Дональд Трамп анонсировал морскую блокаду Ормуза.

17 апреля глава МИД Ирана Аббас Аракчи в связи с перемирием в Ливане рассказал, что проход всех коммерческих судов полностью открыт на время прекращения огня.

Иран вернул военный контроль над Ормузским проливом

18 апреля власти Ирана заявили, что КСИР восстановил военный контроль над проливом, блокада со стороны США снята.