В НАТО оценили будущее американского ядерного зонтика

Ядерный зонтик США остается гарантом безопасности в Европе, и ситуация в будущем не изменится. Об этом в интервью Welt am Sonntag заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.

«Американский ядерный зонтик является главным гарантом безопасности здесь, в Европе. И я убежден, что так будет и впредь», — поделился оценками Рютте.

Он добавил, что ядерные запасы Франции и Великобритании также оказывают сдерживающий эффект. По его мнению, это способствует общей безопасности альянса.

«Ядерное сдерживание НАТО является сильным и необходимым элементом нашей коллективной обороны, которая сочетает в себе ядерных и обычных средства, а также средства противоракетной обороны, дополненные возможностями в космосе и в киберпространстве», — сказал Рютте.

Ранее Рютте заявил, что США вряд ли смогут покинуть Североатлантический альянс. Он также добавил, что миру нужна более сильная Европа в составе более сильного НАТО.