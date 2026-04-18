В НАТО оценили будущее американского ядерного зонтика
Ядерный зонтик США остается гарантом безопасности в Европе, и ситуация в будущем не изменится. Об этом в интервью Welt am Sonntag заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.
«Американский ядерный зонтик является главным гарантом безопасности здесь, в Европе. И я убежден, что так будет и впредь», — поделился оценками Рютте.
Он добавил, что ядерные запасы Франции и Великобритании также оказывают сдерживающий эффект. По его мнению, это способствует общей безопасности альянса.
Ранее Рютте заявил, что США вряд ли смогут покинуть Североатлантический альянс. Он также добавил, что миру нужна более сильная Европа в составе более сильного НАТО.