В МИД Ирана прояснили ситуацию с блокадой Ормузского пролива

Ормузский пролив открыт для прохода торговых судов, блокады нет, но из-за мин могут быть технические ограничения. Об этом в субботу заявил заместитель главы МИД Ирана Саид Хатибзаде, передает РИА Новости.

Представитель МИД в интервью иранскому ТВ отметил, что для Тегерана вопрос с проливом предельно ясен. Проблемы возникают из-за политики американцев, рассчитанной на то, чтобы запутать всех.

«Ормузский пролив открыт для прохода торговых судов. Конечно же, речь идет о периоде после прекращения огня. Может быть ряд технических ограничений в силу мин и вопросов безопасности», — сказал Хатибзаде.

По его словам, блокады Ормузского пролива сейчас нет и «такой блокады не будет».

Накануне глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что проход всех коммерческих судов через Ормузский пролив полностью открыт на время прекращения огня.

При этом президент США Дональд Трамп заявил, что блокада морских портов Ирана сохраняется, пока сделка с Тегераном не будет реализована на 100%.