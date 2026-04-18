Громкий скандал разгорается в Германии. Там вышла книга сотрудника газеты The Wall Street Journal, журналиста Бояна Панчевски под названием "Подрыв "Северного потока". В ней автор описывает обстоятельства диверсии, утверждая, что Владимир Зеленский лично одобрил этот теракт.

Вряд ли нынешнее руководство ФРГ об это не знает, продолжая при этом выделять Украине миллиарды евро, возмущается немецкая оппозиция.

"Невероятно! Говорят, Зеленский лично одобрил подрыв нашей энергетической инфраструктуры. А мы продолжаем перечислять этим коррумпированным террористам в Киеве миллиарды из денег немецких налогоплательщиков. Этому безумию надо положить конец", - уверена публицист и политик Сара Вагенкнехт.

Но канцлер Мерц, несмотря на катастрофически низкий рейтинг, глух к подобным призывам, продолжая поддерживать киевский режим. Всё - лишь бы война продолжалась. Причём она постепенно выходит за пределы Украины, все больше втягивая Европу в этот конфликт.

Особенно рьяно в этом отношении осваивается балтийско-скандинавский регион, который рассматривается в качестве наиболее вероятной зоны противостояния с Россией, заявил заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко.

Вайдель призвала прекратить поддержку Украины после расследования о "Северном потоке"

Россия на это будет жёстко отвечать, параллельно продолжая выполнять задачи специальной военной операции. Хотя и от переговоров Москва не отказывается. Впрочем, пока они поставлены на паузу, наши войска продолжают уверенно продвигаться вперёд.