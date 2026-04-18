В НАТО признали, что больше не могут полагаться на США в вопросах безопасности

Время, когда НАТО могло полагаться на США в вопросах выполнения всей тяжелой работы по обеспечению безопасности, прошло. Об этом в ходе выступления на панельной дискуссии в рамках пятого Анталийского дипломатического форума заявила заместитель генерального секретаря Североатлантического альянса Радмила Шекеринская, передает РИА Новости.

Она обратила внимание, что летом в столице Турции состоится саммит НАТО. В Североатлантическом альянсе хотели бы, чтобы одним из его итогов стало усиление Канады и стран — членов из числа европейских государств, отметила Шекеринская.

«Потому что времена, когда мы могли просто рассчитывать на то, что всю тяжелую работу выполнят США, прошли. И большинство наших членов [в Европе] имеют достаточно средств, чтобы начать делить бремя [по обеспечению безопасности]», — пояснила заместитель генсека.

1 апреля президент США сообщил, что всерьез рассматривает возможность выхода страны из НАТО. Причиной послужил отказ Североатлантического альянса помочь Вашингтону в ближневосточном конфликте. Американский лидер назвал организацию «бумажным тигром» и подчеркнул, что этот факт известен и его российскому коллеге Владимиру Путину.