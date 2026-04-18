Руководство ЕС сошло с ума и готово отправить собственных сыновей умирать на Украину. Европолитики превратились в настоящих безумцев, отвергающих дипломатию. Так считает представитель финской партии «Альянс свободы» Армандо Мема.

В соцсети X Мема отметил, что участие ЕС в украинском конфликте становится всё более и более опасным.

«Европейские лидеры готовы отправить своих сыновей на смерть за Украину, что является поистине ужасным сценарием, демонстрирующим ментальное безумие всего коррумпированного руководства», — написал политик.

По его словам, лидеры ЕС пренебрегают дипломатией и пытаются решить вопросы военным путем. При этом иранский кризис усложняет ситуацию на Украине, которая уже сталкивается с дефицитом сил ПВО. США больше не интересуются делами Киева, сосредоточив внимание на Персидском заливе.

Евросоюз послал сигналы России о подготовке к войне

Накануне в Госдуме отреагировали на планы ЕС затянуть украинский конфликт до 2030 года.