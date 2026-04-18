Латвия захотела обеспечить безопасность Ормузского пролива

Латвия рассматривает возможность внести свой вклад в обеспечение безопасности Ормузского пролива. Об этом на своей странице в социальной сети Х написала премьер-министр страны Эвика Силиня.

«Латвия поддерживает международные усилия по обеспечению свободы судоходства в Ормузском проливе. Для достижения этой цели мы должны сотрудничать с Соединенными Штатами. Мы рассматриваем возможности для внесения вклада нашей страны», — написала Силиня.

17 апреля МИД Ирана объявил о решении открыть Ормузский пролив для коммерческого судоходства. Поводом для этого стало достижение Израилем и Ливаном соглашения о прекращении огня. При этом военные корабли по-прежнему не могут проходить по этому морскому пути. Президент США поблагодарил Тегеран, но добавил, что американский флот продолжит блокаду иранских портов. Он также отверг помощь НАТО и допустил скорое достижение сделки с Ираном.