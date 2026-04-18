В помещение Яворовского районного военного комиссариата во Львовской области совершили нападение трое неизвестных мужчин. Злоумышленники попытались атаковать военнослужащих, несущих службу в составе взвода охраны. Об этом говорится в сообщении Львовского облвоенкомата, сообщает ТАСС.

Отмечается, что в ходе инцидента удалось задержать двоих из трех нападавших, третий скрылся с места происшествия. В настоящее время правоохранительными органами ведется расследование обстоятельств произошедшего. Информация о наличии пострадавших среди сотрудников военкомата или нападавших в официальном сообщении не уточняется.

Напомним, что с февраля 2022 года на Украине действует режим всеобщей мобилизации, который неоднократно продлевался. Украинские власти предпринимают активные шаги для обеспечения призыва граждан на военную службу. В социальных сетях часто появляются видеоматериалы, демонстрирующие случаи принудительной мобилизации и конфликты между призывниками и сотрудниками военкоматов в различных регионах страны.

Учитывая текущую ситуацию с комплектованием армии, сотрудники военкоматов активизировали рейды в общественных местах с целью вручения повесток. Это, в свою очередь, провоцирует попытки мужчин избежать призыва, вплоть до рискованных способов выезда из страны. Увеличение числа случаев открытых столкновений граждан с представителями военкоматов становится заметной тенденцией.

Ранее украинские военные чиновники утверждали, что в стране есть необходимость призыва также и женщин на военную службу. Военное руководство считает, что призыв жен военнослужащих ВСУ значительно повысил бы общую эффективность армии.Параллельно с этим в стране появились билборды, пропагандирующие идею о том, что защита страны является женским делом. СМИ сообщалось о случаях задержания украинок, разыскиваемых военкомами, которые, по утверждению ВСУ, были связаны с "ошибками" и которые ведомство не смогло оперативно исправить.