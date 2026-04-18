Популярная актриса потеряла сознание в бассейне и погибла

Популярная французская актриса Надя Фарес потеряла сознание в бассейне и скончалась в больнице, сообщает AFP. Ей было 57 лет.

Трагедия случилась 11 апреля в частном спорткомплексе Парижа. Наде стало плохо во время плавания, очевидцы вызвали врачей.

Актрису отвезли в больницу Питье-Сальпетриер, медики ввели пациентку в искусственную кому, но спасти не смогли. Сердце Фарес остановилось 17 апреля.

О смерти актрисы сообщили её дочери Силия и Шана Чесман. Они уточнили, что у матери случился сердечный приступ.

«Франция потеряла великую артистку, но для нас это прежде всего потеря матери», — говорится в их заявлении.

Надя Фарес родилась в Марракеше в 1968 году, детство провела в Марокко, затем переехала во Францию. Широкую известность ей принесла роль Фанни Феррейры в криминальном триллере «Багровые реки». Она также снималась в фильмах «Подруги моей жены», «Война», «12 мелодий любви», «Штормовое предупреждение», «Киллер по вызову» и многих других проектах.

