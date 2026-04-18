Стало известно о намерении главы МИД Турции провести закрытые переговоры с Лавровым

Закрытые переговоры между министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и его турецким коллегой Хаканом Фиданом, по инициативе Анкары, пройдут на полях Дипломатического форума в Анталье. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источник в МИД Турции.

По данным агентства, турецкая сторона пригласила Лаврова на форум, главной темой повестки которого названо «Преодоление неопределенностей при планировании будущего», в качестве почетного гостя.

«Сегодня [18 апреля] запланирована закрытая для СМИ двусторонняя встреча Фидана с Лавровым», — пояснил источник.

Журналисты заметили, что собеседник не посчитал возможным раскрыть темы переговоров глав МИД РФ и Турции.

Лавров прибыл в Анталью для участия в дипломатическом форуме

Ранее сообщалось, что силовики значительно усилили меры безопасности в районе Белек Антальи. Вместе с тем, атмосфера на курорте остается спокойной, позитивной.