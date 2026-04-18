Критика со стороны западных лидеров в адрес Минска вызвана завистью к высоким рейтингам руководства страны, предположил президент Белоруссии Александр Лукашенко. Об этом пишет РИА Новости.

По данным агентства, проведенный в республике опрос общественного мнения показал, что глава государства пользуется поддержкой 78% населения.

Журналист RT Рик Санчес обратился в авторитетное агентство в Лондоне, чтобы получить альтернативные данные. Эксперты назвапи схожую цифру — порядка 70%.

Корреспондент в беседе с Лукашенко отметил, что лидеры крупнейших государств Запада — Франции, Великобритании, США — «все вместе взятые, возможно, не обладают такой поддержкой своего населения и лишь мечтают о том, чтобы их так поддерживали».

По его мнению, главы государств и правительств на фоне своих низких рейтингов завидуют главе Белоруссии.

Президент признал, что, действительно, политики испытывают определенную зависть друг к другу.

«Вы абсолютно правы, я тоже об этом часто думаю. Дай бог, чтобы у какого-то западного политика было не 78%, не 80%, но хотя бы 60%», — констатировал Лукашенко.

Ранее сообщалось, что неудачная операция против Ирана, резко выросшие на ее фоне цены на товары, топливо, свет привели к рекордному падению рейтингов главы США Дональда Трампа.