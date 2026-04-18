В Иране назвали ложью слова Трампа о переговорах

Президент США Дональд Трамп распространил несоответствующие действительности данные о договоренностях Тегерана и Вашингтона. Об этом заявил спикер парламента Ирана Мохаммад Багер Галибаф в X.

«За один час президент Соединенных Штатов сделал семь заявлений, из которых все семь ложные», — отметил он.

Политик пояснил, что такой ложью они «не выиграли войну и определенно не добьются успеха в переговорах». Кроме того, Галибаф предупредил США, что в случае продолжения морской блокады проход по Ормузскому проливу не останется свободным.При этом он не уточнил, какие конкретно комментарии Трампа он имеет в виду.

Накануне Трамп выразил благодарность Ирану за разблокировку Ормузского пролива, но отметил, что блокада морских портов Ирана сохранится до того момента, пока сделка с Ираном не будет завершена на 100%.

До этого президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с иранским коллегой Масудом Пезешкианом, в рамках которого стороны обсудили ситуацию на Ближнем Востоке. Российский лидер выразил готовность российской стороны содействовать поиску политико-дипломатического урегулирования конфликта, а также оказывать посреднические усилия в интересах установления мира в регионе.