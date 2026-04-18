Внук бывшего президента Франции (1959-1969 годы) генерала Шарля де Голля Пьер де Голль обвинил председателя Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляйен в превышении полномочий.

Свою точку зрения президент Фонда за мир и дружбу между народами в кулуарах «Мастерской управления событиями» высказал ТАСС.

«У нас есть председатель Европейской комиссии, которая делает вид, будто действует от имени европейских стран, присваивает себе полномочия, которых у нее нет, и пытается решать вопросы энергетической независимости этих стран, хотя сама находится в крайне уязвимом положении», — сказал внук де Голля.

По его мнению, французскому правительству стоит отказаться от бездумной евроатлантической политики, приведшей к тому, в цене на топливо 70 процентов занимают налоги.

Ранее внук бывшего президента Франции заявил, что стране следует вступить в БРИКС, что позволит обеспечить демократический баланс сил, отметил гуманист.

«Начало конца»: Фицо жестко раскритиковал планы фон дер Ляйен по ЕС

Также в апреле де Голль счел, что Франции следует выйти из командования НАТО, поскольку альянс превратился в «инструмент агрессивной политики».