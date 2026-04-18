Пентагон обвинили в “сокрытии фактов” с видеозаписями про НЛО

Пентагон подвергся в США критике за нарушение строгих сроков публикации видеозаписей о неопознанных аномальных явлениях (UAP), а наиболее рьяные энтузиасты, желающие знать всю правду про НЛО, назвали это промедление «сокрытием фактов”.

Член Палаты представителей от Республиканской партии Анна Паулина Луна написала письмо министру обороны США, в котором призвала Пита Хегсета предоставить 46 конкретных видеороликов не позднее 14 апреля 2026 года.

Законодатели заявили, что эти видеозаписи могут выявить характер активности вблизи секретных военных объектов и помочь определить, представляют ли эти объекты потенциальную угрозу национальной безопасности, отмечает Daily Mail.

Запрошенные видеоматериалы включают десятки зафиксированных военными столкновений, на которых видны сферические, сигарообразные и похожие на крестики объекты, замеченные над зонами боевых действий, океанами и уязвимым воздушным пространством по всему миру.

Сообщается, что на некоторых роликах запечатлены подразделения ВВС США вблизи Ирана и Сирии, инциденты вблизи американских баз и аэропортов и даже сбитый неопознанный летающий объект в 2023 году над озером Гурон.

Угрозы выходят за рамки таинственных наблюдений, подчеркивая опасность, которую представляют неопознанные объекты, появляющиеся вблизи ограниченного воздушного пространства, военных баз и зон активных тренировок, пишет Daily Mail.

Конгрессвумен Луна, однако, заявила в соцсети X, что "никто из Пентагона не ответил, пока мы не обратились к нему, и, похоже, кто-то не передал письмо соответствующим властям".

"Как удобно", - добавила законодатель, представляющая в Конгрессе штат Флорида, отметив, что, хотя она считает Хегсета другом и сторонником президента Дональда Трампа, "президент санкционировал освобождение, так что тот, кто пытается быть милым в Пентагоне, может отправляться восвояси".

Это заявление было встречено яростью в Сети, и многие заявили, что мир заслуживает того, чтобы знать правду.

"Американский народ хочет, чтобы все это было рассекречено. Нет никаких причин держать что-либо из этого в секрете, - прокомментировал один из пользователей Сети. – Нет никаких веских причин, кроме как оправдать траты денег из годового бюджета на кучку федеральных служащих-мошенников".

Комментируя заявление Луны о том, что Трамп отдал приказ о публикации материалов, другой пользователь задается вопросом: "Разве не удивительно, что наше правительство не прислушивается к себе? Или к воле народа? Простите, я, должно быть, ошибался, когда меня учили, что в этом, в первую очередь, и заключается суть правительства”.

В феврале Трамп дал указание федеральным агентствам, включая Пентагон, начать выявлять и публиковать файлы, связанные с НЛО, также известными как неопознанные аномальные явления (UAP), и потенциальной внеземной активностью, напоминает Daily Mail.

"Основываясь на проявленном огромном интересе, я дам указание военному министру начать процесс выявления и обнародования правительственных файлов, связанных с инопланетной жизнью, неопознанными воздушными явлениями и неопознанными летающими объектами", - написал Трамп в социальной сети Truth 19 февраля.

Конгрессвумен Луна сыграла важную роль в пропаганде прозрачности в отношении UAP. Она возглавляет целевую группу по защите федеральных секретов, которая занимается расследованием UAP, рассекречиванием федеральных архивов и защитой информаторов. В письме, опубликованном в начале апреля, она написала: "Продолжающееся отсутствие прозрачности в отношении этих аномалий и потенциальная угроза национальной безопасности, которую они представляют, вызывают беспокойство".

Она добавила, что 9 сентября 2025 года Целевая группа провела слушания для обсуждения этих проблем: "Для продолжения расследования группа запрашивает определенные видеофайлы, связанные с наблюдениями UAP".

На запрошенных кадрах, как сообщается, видны сферические объекты, проплывающие сквозь облака, парящие над открытой водой и неоднократно появляющиеся вблизи военных кораблей и подводных лодок США. Несколько роликов были сняты истребителями, самолетами наблюдения и беспилотниками, действующими в таких регионах, как Персидский залив, Афганистан и Восточно-Китайское море. Во многих случаях было зафиксировано одновременное перемещение более чем одного объекта на высокой скорости, что вызывало опасения по поводу возможной скоординированной деятельности вблизи важных военных объектов.