Мерц призвал не превращать войну в Иране в «стресс-тест» для отношений с США

Федеральный канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что конфликт в Иране не должен ставить под угрозу отношения с США и превращаться в «стресс-тест». Об этом сообщает агентство dpa.

«Эта война не должна стать трансатлантическим стресс-тестом. В этом отношении мы должны сейчас вместе сделать некоторые выводы. Если то, что мы намеревались сделать, не удастся, то над нами нависнет серьезный многоплановый глобальный кризис», – заявил Мерц,

15 апреля Дональд Трамп заявил, что США не стоит ждать помощи от союзников по НАТО в масштабных вопросах из-за отсутствия помощи от альянса в американской операции в Иране. До этого газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что в Европе обсуждают создание «европейского НАТО» на фоне угроз Трампа выйти из альянса.

16 апреля Трамп также отметил, что союзники США в НАТО «заработали себе проблему», когда отказались поддержать США в Иране.